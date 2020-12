Maider Arostegi, cooperante vasca en Etiopía, en paradero desconocido desde el 3 de noviembre

" Esperemos que esta semana la situación cambie y se restablezcan las comunicaciones y se permita la entrada de la ayuda humanitaria", cuenta Aritz, que, no obstante, se muestra preocupado por las últimas noticias, ya que, aunque el gobierno federal se ha hecho con el mando de los principales núcleos de la región, incluido Wukro, el bando local no se ha rendido y todo apunta al inicio de una guerra de guerrillas.

Este cambio de paradigma podría beneficiar la huida de Maider que, a diferencia de otros cooperantes, no pudo escapar en vehículo privado. "Ella se encuentra a 50 kilómetros de la capital de la región, por lo que es la única europea en la zona. No tiene forma de salir y hacerlo sola sería muy peligroso. Nos dicen que al ser europea y blanca, no le tendría que pasar nada, pero el miedo está. Queremos saber que se encuentra bien", agregaba su hermano.