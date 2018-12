La historia de 'Mama Leona': apuñala a los hombres que estaban violando a su hija y mata a uno de ellos

La madre ha denominado como "verdadera heroína" a esta joven que le ayudó a salvar la vida de su hija, ya que considera que la actuación de esta fue clave. No obstante, esta joven ha intentado quitarse la vida ingiriendo parafina y lejía, aunque, finalmente, ha sobrevivido "Realmente me duele que ahora la hayan culpado hasta el punto de haber tratado de quitarse la vida", ha declarado la madre. “Espero que los trabajadores sociales encuentren un lugar seguro para ella para que pueda continuar con sus estudios. Solo espero y oro para que este no sea el final de sus sueños y aspiraciones".