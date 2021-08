Un fallecido y casi 600 detenidos en las protestas contra las nuevas restricciones por covid en Alemania

Un hombre ha fallecido y cientos de personas han sido detenidas tras las protestas no autorizadas contra las nuevas restricciones por la covid este domingo en Berlín, Alemania. Según el portavoz de la policía alemana, participaron alrededor de 5.000 manifestantes . Más de 2.200 agentes están desplegados por la ciudad para garantizar la seguridad.

En la mañana de este lunes había otras tres convocatorias no autorizadas, y por la tarde hay una manifestación permitida. La situación esta jornada, sin embargo, es de calma. Apenas hay presencia policial y no ha aparecido ningún manifestante en las protestas no autorizadas.