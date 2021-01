"Me siento feliz de tener un papá de esta edad, gracias a Dios todavía está con nosotros. Problemas de salud tiene muy pocos, nada más la tos y la gripe, no más está enfermo de la presión, pero de ahí que tenga otra enfermedad, gracias a Dios hasta ahorita no y su alimentación pues a él siempre le han gustado las tortillas hechas a mano y sus frijoles negros que acostumbra", informó Tomasa García Medino, hija de Don Manuel.

30 nietos y 40 bisnietos

Con 124 años aún recuerda con gran lucidez, episodios de la Revolución Mexicana: “En Tlapacoyan, ahí fue la mortandad en el cerrito de Guadalupe, puso la avanzada Zapata y puso la avanzada, el otro, cómo se llama, Carranza y agarraban la gente ahí, mataron a un hermano de nosotros, estaría yo, me acuerdo, yo empecé a chillar para que no se llevaran a mi papá y ya dijo el mandón de Carranza, ya, ya lárgate ya le había dado la carabina. ¿Y por eso su papá se quedó, o sea porque usted chilló su papá se quedó, no se lo llevaron? Ya no se lo llevaron, pero a mi abuelo si se lo llevaron”.