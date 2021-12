Consternación en Francia por la agresión machista a la campeona olímpica Margaux Pinot: "El judo me salvó"

La medallista olímpica no puede creer lo ocurrido en los tribunales. "Mi compañero ha realizado una defensa calumniosa de lo ocurrido ¿Qué faltó? Quizá la muerte . El judo me ha salvado, pero pienso en aquellas mujeres que no pueden decir lo mismo que yo", señaló ante los medios la judoca.

Fiscalía soicitaba un año de prisión para Schmitt, de 38 años, al considerarlo culpable de agresión "muy grave" . No obstante, el juez decidió absolverlo porque no había "pruebas suficientes de culpabilidad", y añadió: "Un tribunal nunca está ahí para decir quién dice la verdad y quién miente ", argumento que ha levantado controversia en el país.

Pinot explicó en el juicio que su pareja escondía la relación y que la maltrataba verbalmente con frecuencia, con comentarios despectivos relacionados con su carrera deportiva. "Me decía que no iba a llegar a ningún lado". Según relató Pinot, la pelea entre ambos se inició al irse a dormir: "Me acosté con los dedos en los oídos para no escucharlo. Y luego comenzaron los golpes", aseguró la joven, que añadió que su acompañante ya destrozó inmobiliario en otras ocasiones.