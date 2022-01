Detenido Mason Greenwood, jugador del Manchester United, tras ser acusado de violación por su novia

El futbolista del Manchester United Mason Greenwood ha sido detenido por la Policía el domingo, en medio de la investigación de las acusaciones de agresión y violación por parte de su novia Harriet Robson . El equipo, por su parte, ha anunciado que el jugador no volverá a entrenar ni a jugar hasta que se sepa lo ocurrido.

Por su parte, el Manchester United, que "no acepta violencia de ningún tipo", anunció que el jugador no volverá a entrenar ni a jugar hasta que se sepa lo ocurrido. Greenwood no respondió a las acusaciones y finalmente fue arrestado bajo sospecha de violación.