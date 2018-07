Detenida una sanitaria como sospechosa del asesinato de ocho bebés en Reino Unido

La Policía británica investiga la muerte de 17 bebés en el Hospital Countess of Chester entre los años 2015 y 2016. Han interrogado y arrestado a una empleada del centro como posible culpable del asesinato de ocho niños y por tentativa de homicidio a otros seis.

Una trabajadora del Hospital Countess of Chester en Liverpool (Reino Unido) ha sido detenida como sospechosa del asesinato de un total de ocho bebés y de haber intentado matar a otros seis.

Las autoridades investigan la muerte de hasta 17 niños y otros 15 casos no mortales en el mismo centro entre 2015 y 2016. Han confirmado este martes que han arrestado a una "profesional de la salud" y que está siendo interrogada como sospechosa, según informa Daily Mail

Examinando el cuidado de 32 bebés de la unidad natal del hospital, los agentes han podido avanzar un paso más en la investigación que, tal y como describen, puede ser de "alta complejidad y muy sensible" para los parientes de los bebés fallecidos.

El proceso de investigación se produjo después de que un informe del Royal College of Pediatrics and Child Health (RCPCH) no pudiese encontrar una razón que explicara el aumento de las muertes de bebés entre junio de 2015 y junio de 2016.