Una mujer relata cómo se enamoró de su tercer marido, un hombre de 102 años

Lo que al principio fue conveniencia, pronto se convertiría en amor

Una mujer neoyorquina ha querido compartir, a través del medio News Republic, la experiencia de cómo conoció a su tercer marido, cuando este tenía casi 90 años y ella 65.

"Cuando tenía 65 años, me casé con un hombre 25 años mayor que yo. Este fue el tercer matrimonio para los dos, y él tenía casi 90 años. Nos presentaron amigos mutuos, su mejor amigo estaba casado con mi mejor amigo, porque ambos éramos viudas y aparentemente necesitaba más vida social.

Comenzó inocentemente cuando dos amigos estaban pasando el rato. Le gustaba llevarme a restaurantes elegantes de Los Ángeles. Hizo que su personal de mantenimiento arreglara todo por mí, y trajo a su jardinero a mi patio trasero. Y luego, en una caminata matutina con mi vecino, me resbalé y me rompí la muñeca. No podía conducirme a las citas con el médico, así que lo hizo. Mi casa tenía escaleras y la suya no, así que me convenció de quedarme en su casa sin condiciones, mi propio dormitorio y baño, hasta que estuviera bien. Estuve de acuerdo. Honestamente, parecía razonable y menos solitario.

No creo que la gente se dé cuenta de lo fácil que es casarse tres veces. Los dos elegimos a la pareja imprudentemente cuando teníamos 20 años, en Nueva York, y nuestros primeros matrimonios terminaron en divorcio después de seis o siete años. Los dos estábamos felices de estar solteros durante décadas, hasta que cada uno conoció a nuestros grandes amores. Fuimos felices hasta que los perdimos a ambos por cáncer. Ninguno de nosotros tenía hijos. Fui viuda por cuatro años y él por dos.

Mi vecino dijo que estaba viendo a alguien con un pie en la tumba, pero aunque acababa de cumplir 90 años, estaba muy en forma. No estaba "viéndolo", le decía a ella (y a mí mismo); Solo lo estoy ayudando durante la viudez. Me daba vergüenza estar "viendo" a alguien que tenía casi 90 años porque nunca imaginé tal cosa. Pensé que debería poder hacerlo mejor, y me sentí incómodo con lo que pensarían mis amigos. No me provocó sentimientos románticos al principio, y mucho menos cualquier idea de matrimonio. Pero siempre estaba vestido con Brooks Brothers de la cabeza a los pies y con elegantes chaquetas de cuero o de ante, lo que de alguna manera lo hacía parecer más joven.

Tenía más energía que yo. A diferencia de otros de su edad, no necesitaba andador ni bastón. Si dejó caer algo, hizo una profunda flexión de rodilla para recogerlo. Tomó dos escaleras a la vez. Era veterinario de la Segunda Guerra Mundial y fue a Woodstock (probablemente vestido como Frank Sinatra). Estaba en la Batalla de las Ardenas. Había navegado en el viaje inaugural de la Lusitania. Había sido boxeador de los Golden Gloves y un exitoso hombre de negocios. No importa la edad que tenga, siempre sería joven para él.

Parecía demasiado temprano en la relación, solo habíamos pasado tiempo juntos unos tres meses, cuando me pidió que rediseñara su cocina. Bromeé diciendo que nadie cocinaba allí. Su amada esposa muerta había llenado los cajones, el horno y el lavavajillas con carpetas de archivos. Pero un día, llegué a mi casa temporal, su lugar, para encontrar que había llevado un pico a los azulejos del piso de la cocina y luego los empujó por la puerta. Para hacerle un favor, supervisé la remodelación de la cocina, los electrodomésticos nuevos, la pintura blanca en esos horribles gabinetes y las nuevas encimeras elegantes. Tenía las paredes pintadas de verde manzana, y aunque no creía que viviera allí permanentemente, el color fresco y nítido me hizo feliz.

Poco a poco fue invirtiendo en mí y dándome interés en su casa y su vida. Sabía que quería que supervisara su vida para que no tuviera que hacerlo. Todavía era dueño de mi pequeña casa y podía regresar cuando quisiera, pero en su casa tenía una cocina nueva y un ama de llaves dos veces por semana. Cambió las sábanas, lavó la ropa y pulió la plata sin que nadie se lo pidiera.

Y cuando mi muñeca se curó en seis semanas, me quedé. Mis días fueron cómodos viviendo con él y, antes de darme cuenta, las semanas se convirtieron en meses. No tenía hermanos ni hijos y durante el último año y medio había perdido a mis últimos cuatro queridos tíos y tías que me adoraban. Tenía su edad y estar con él hacía que pareciera que todavía tenía familia. ¿Quién se quedó para amarme?

Se había convertido en mi familia. Comenzó como amigo de un amigo, se convirtió en mi amigo y luego en una persona importante en mi vida. Me mudé a su casa por conveniencia, pero su generosidad realmente me hizo sentir como en casa. Independientemente de los demás, que se centraron en nuestras diferencias, realmente llegué a amar a este hombre. Cuando llegaron las próximas vacaciones, me entregó una chequera y dijo que nunca me compraría un regalo. Si quería algo, dijo, solo cómpralo yo mismo. No es el gesto más romántico, pero aun así, era dulce. Sé que era su forma de querer cuidarme.

Después de unos meses más, nos hicimos íntimos. Comenzó a proponer una vez al mes, pero rechacé sus propuestas de matrimonio. Me avergonzaba la edad que tenía y cómo lo verían los demás. Todavía sentía que la gente pensaría que me iba a casar con un anciano con un pie en la tumba para obtener su herencia . ¿Qué diría de mí querer estar con un hombre 25 años mayor que yo? Sin embargo, acepté planear un viaje para nosotros y realizamos una maravillosa expedición a Galápagos. Era la persona más vieja en el barco con diferencia, pero siempre era el primero en lo alto de las escaleras o del sendero.

En contraste con su salud robusta (ni siquiera un resfriado), comencé a tener fibrilación auricular que la medicina no controlaba. Tuve algún tipo de drama cardíaco dos o tres veces al mes. Tenía un código azul en la sala de recuperación después de un procedimiento de ablación y no lo dejaron entrar porque no éramos familia.

Por ahora, habíamos estado juntos durante aproximadamente un año. Estaba tan cerca como yo de tener una familia. Esa fue razón suficiente para casarnos, así que lo hicimos. ¿Qué tuve que perder? Él ya era la persona principal en mi vida hogareña y social. Salimos a cenar con sus amigos. Él reaccionó constantemente hacia mí con amor, y también comencé a sentir amor por él. Aunque ambos sabíamos que no íbamos a reemplazar nuestras grandes pasiones anteriores, podríamos ser felices juntos. Alquilé mi casa y lo dejé entrar a mi habitación de forma permanente, e incluso con los 90 años, tuvimos muy buen sexo.

Renuncié a mi forma creativa de cocinar porque él solo comía cosas que uno encontraría en una cafetería de la escuela primaria: espagueti con salsa de carne, sopa de fideos con pollo o sándwiches de atún. Dejo que Trader Joe's y los restaurantes cocinen la mayoría de nuestras comidas, pero aún aprecio el tiempo que pasamos juntos en las tardes.

Después de cinco o seis años, dejamos de dormir en la misma cama porque arrojo mis brazos mientras duermo y él tiene síndrome de piernas inquietas. Pasarían unos años más antes de que se detuviera el sexo. Todavía espera que le haga un sándwich para el almuerzo. Poner un trozo de queso en el pan está más allá de él. Es un hombre de una época diferente. Puede ser un viejo malhumorado; se queja de que no puede escuchar por teléfono, por lo que nunca hará una llamada telefónica ni contestará el teléfono de su casa. Hago todas las citas con el médico, repongo todos los medicamentos y soluciono todas las preguntas de facturación. El encargado del cable, el técnico de telefonía, el plomero, etc., se ocupan de mí. Mi segundo esposo entendió el feminismo y nunca tuve estos problemas antes, pero ahora mi esposo tenía una idea del "trabajo de una mujer". Traté de cambiar de opinión al respecto en vano, y sinceramente no me molestó ni lo hizo molestar. una mala persona.

Soy la anfitriona y secretaria social, ya que me hubiera gustado estar en cualquier matrimonio a cualquier edad. Para cuando la mayoría de las mujeres están en la mediana edad y solteras, con hijos adultos o sin hijos, están buscando compañía. No soy una excepción, y estar con mi esposo alivia mi soledad, independientemente de lo que él espera que haga por él en la casa.