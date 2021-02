Un matrimonio con 11 hijos pretende tener 90 más a través de los vientres de alquiler: "No planeamos parar"

Christina Ozturk se ha propuesto junto a su marido, Galip Ozturk, ser la familia más numerosa del mundo. El matrimonio que ya cuenta con once hijos ha asegurado a través de sus redes sociales que su propósito es llegar a tener más de cien hijos . Según la pareja, están tan encantados con la vida familiar que tienen junto a sus once hijos que quieren ampliar la familia a través de vientres de alquiler.

Es más, diez de sus once hijos provienen de vientres de alquiler según ellos mismos han desvelado. Para conseguir tener más de cien hijos, el matrimonio formado por la joven de 23 años y el empresario de 56 años tiene pensado gastarse más de un 825 000 euros .

"En este momento, tengo 11 hijos con la última incorporación, Olivia, que llegó a finales del mes pasado", comenta la joven al medio de comunicación 'Newsflash'. Además, ella misma cuenta que la única hija biológica es la mayor de seis años que tuvo Christina Ozturk con otra pareja anterior. " El resto de los niños son genéticamente míos y de mi marido , pero fueron cargados por sustitutas", comenta la mujer de 23 años a 'The Sun'.

Al ver el revuelo que se ha formado por las declaraciones que lanzó el matrimonio en las redes sociales, Christina Ozturk ha querido dejar claro que su intención es ampliar la familiar pero no sabe con exactitud cuánto hijos tendrá: "Definitivamente no planeamos parar. No estamos listos para hablar del número final. Todo tiene su momento".