Un matrimonio sin vacunar muere de covid con segundos de diferencia: llevaban 44 años casados

Un hombre de 73 años y una mujer de 69 murieron juntos y cogidos de la mano a causa del coronavirus, con apenas segundos de diferencia, después de 44 años de matrimonio. William Stewart y su esposa Carol, de New Hampshire, Nueva Inglaterra, habían sido hospitalizados con cuadros graves de covid-19, acrecentados por el hecho de no estar vacunados contra la enfermedad, según recoge 'The New York Post'.