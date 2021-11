Mavys Álvarez, exnovia de Maradona, denuncia que la violó cuando tenía 17 años

Mavys Álvarez, exnovia de Maradona, ha relatado en una entrevista el peor momento que vivió con el argentino

"Me tapó la boca, me violó y mi madre estaba tocando la puerta", explicó la mujer, de nacionalidad cubana, durante la entrevista

Álvarez asegura que recibió malos tratos de Maradona y que el exjugador la introdujo en el mundo de las drogas

Mavys Álvarez, exnovia de Diego Armando Maradona, ha concedido recientemente una entrevista en la que se ha sincerado sobre el peor episodio que vivió con el futbolista argentino. La mujer relató varios episodios de maltrato y aseguró haber sido violada por el jugador cuando tenía 17 años.

"Maradona me tapó la boca para que no gritara, para que no dijera nada. Mi madre vino a verme ese día a la casa donde estábamos en La Habana y Diego no le quiso abrir la puerta de la habitación. Mi mamá tocó y él no abrió. Me violó, eso fue lo que pasó", explicó Mavys Álvarez a Infobae.

El futbolista, según el relato, no abrió la puerta hasta que se fue. "Diego nunca abrió la puerta, nunca. Mi mamá estuvo tocando a la puerta, bajaba, volvía, subía y tocaba de nuevo. Lloraba detrás de la puerta porque sabía que estábamos ahí. Nunca abrió", subrayó la mujer, de nacionalidad cubana. "No me dejaba gritar, no podía. Me decía 'cállate la boca'", añadió.

Mavys Álvarez reconoce que recibió malos tratos de Maradona

Mavys Álvarez se sinceró sobre varios episodios de maltrato con Maradona. "Un día llamó Claudia. Realmente no sé si era ella, pero me dijo 'pásame a Diego'. Él estaba dormido, y le pasé el celular porque le llamaban. Entonces me dijo: '¡Qué haces contestando a mi teléfono'. Agarró el celular y lo tiró contra la pared", señaló la exnovia del jugador.

"Me empezó a insultar, a agarrar, y me tiró contra la cama. Me pegó una bofetada y dijo: 'Nunca en tu vida vuelvas a tocar mi celular'. Me amenazó con que me podía matar. Fue violento en muchas ocasiones", continuó Mavys Álvarez.

La exnovia de Maradona explicó otro episodio de violencia: "Una vez me arrastró por las escaleras de la casa hasta la habitación. Sin querer le di un golpe en la nariz con la espalda mientras bailaba. Se puso violento, me sacó a empujones del local y me montó en el auto. Me llevó a casa y me subió por las escaleras cogiéndome de los pelos. Fue duro", precisó.

La mujer asegura que Maradona la introdujo en el mundo de las drogas

Mavys Álvarez también confesó que el futbolista la habría obligado a aumentar su pecho. "Quería que luciera más senos. No le gustaban los pechos chiquitos. Quería que me pusiera senos más grandes, insistió en que le gustaría. Me dijo que por favor, que me iba a ver mejor. Al final accedí porque me sacó la fecha de la cirugía, no me quedó otra", precisó.

La mujer, por otro lado, asegura que Maradona también la introdujo en el mundo de las drogas. "Me gritaba. Me decía que por qué razón no lo probaba, que eso realmente me iba a ayudar, y que él quería que yo aguantara con él toda la madrugada", explicó.

Todo lo vivido la llevó, según comentó Mavys, a tener pensamientos suicidas. "Temí por mi vida. Incluso pensé en quitarme la vida en varias ocasiones", precisó la mujer, que se disculpó con los cinco hijos de Maradona por si su "confesión les hace sentir mal". "No lo hago con ese objetivo", sentenció.

Mavys Álvarez declara por una presunta trata de personas

Mavys Álvarez mantuvo un vínculo sentimental con Maradona de 2001 a 2005. Entonces ella tenía 16 años. La mujer ha tenido que declarar en Argentina en una causa por trata de personas, que involucra al entorno del exjugador. Gastón Marano, uno de los abogados de Álvarez, sostuvo hace poco en declaraciones a la prensa que hubo "más involucrados".

"La cadena de responsabilidades parte de Cuba. Tenemos un Jefe de Estado que da el préstamo de una chica de 16 años a alguien que lo solicita, que es Maradona. Después tenemos a los oficiales de migraciones de Argentina que en 2001 dejaron pasar a una menor de edad sin la documentación necesaria", precisó el letrado.