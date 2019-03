La joven atleta olímpica Kelly Catlin se suicida

Según ha podido comprobar VeloNews, Mark, el padre de Kelly Catlin, confirmaba mediante una carta que la joven fallecía el viernes por la noche en su casa de California por suicidio. "La verdad es que, la mayoría de las veces, no consigo que las cosas funcionen. Es como hacer malabares con cuchillos; la verdad es que se me están cayendo muchos, lo que pasa es que la mayoría caen al suelo y no sobre mí", escribía Kelly con su puño y letra.