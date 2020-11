'Tour del horror' para los negacionistas de la pandemia: un médico les invita a un paseo por su hospital

El coronavirus deja ya más de 52,1 millones de casos en el mundo y cerca de 1,3 millones de muertes según cifras de la Organización Mundial de la Salud. La covid-19 no da tregua, y múltiples países europeos, entre ellos España, han marcado máximos y récords absolutos en esta segunda ola que amenaza con mostrarse implacable con el invierno en el horizonte más inmediato. Con la transmisión disparada, el SARS-CoV-2 sigue haciendo estragos, poniendo al límite los distintos sistemas sanitarios . Sin embargo, todavía hoy, –cuando ya llevamos más de 11 meses comprobando los dramáticos efectos del virus en uno y otro rincón del planeta, desde que se extendiese desde su epicentro en Wuhan, China–, existen, contra toda lógica, numerosos negacionistas de la pandemia ; personas que consideran que todo esto es una invención, o que simplemente deciden voluntariamente ignorar lo que sucede, permaneciendo ajenos a una emergencia sanitaria y una crisis sin precedentes.

"Mantengo una cama con ventilador mecánico libre"

“No, no está todo vacío. Hice que los médicos y los enfermeros se tumbaran solo para hacer las fotos. No dormimos porque vamos hacia adelante con la edad y pasamos los días sentados, comiendo y bebiendo. ¿No lo creéis?”, arranca su mensaje, cargado de un citado tono irónico que se apresura a evidenciar en la publicación, por si tras leerla alguno tiene dudas de que lo que está diciendo, precisamente, es que la saturación de los hospitales es tal que no pueden parar un segundo y las jornadas les llevan a la extenuación.