El médico que atendió a Floyd declara en el juicio contra Chauvin que murió por asfixia

"Hay una cierta razón inicial en tratar de mantenerlo bajo control en los primeros segundos", ha apuntado, para, no obstante, recalcar que una vez no hubo resistencia, y "claramente cuando Floyd ya no respondía y estaba inmóvil", "continuar aplicando ese nivel de fuerza a una persona que estaba en posición vertical, esposada a la espalda, no es de ninguna forma parte del protocolo".