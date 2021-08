Un médico de Alabama rechaza atender a pacientes que no se hayan vacunado contra el covid

En Alabama , uno de los estados que tienen los índices de vacunación más bajos de EEUU, el médico Jason Valentine ha informado que no atenderá a pacientes que no hayan sido inoculados contra el coronavirus . El especialista, que trabaja en u centro de Diagnóstico y Clínica Médica de Mobile, en Alabama ha colgado un cartel en la puerta de su consulta para que todos los que acudan estén al tanto de que tienen que estar vacunados.

En el cartel se lee que “a partir del 1 de octubre de 2021, el Doctor Valentine ya no atenderá a pacientes que no estén vacunados contra el covid-19”. El propio médico respondió a cuando sus pacientes han preguntado las razones de su decisión les ha dicho que “morir de covid es una forma miserable de fallecer y no puedo verlos morir así”, según ha publicado un medio local.