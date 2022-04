Un médico ucraniano protege con su cuerpo a una mujer herida durante un bombardeo en Járkov

Johnny Depp: "No he golpeado a una mujer en mi vida"

Una madre no tuvo más remedio que lanzar a sus hijos por la ventana para escapar de un incendio en Indianápolis

Las bombas no cesan en la región del Donbás contra objetivos civiles

Johnny Depp: "No he golpeado a una mujer en mi vida"

Una madre no tuvo más remedio que lanzar a sus hijos por la ventana para escapar de un incendio en Indianápolis

Las bombas no cesan en la región del Donbás contra objetivos civiles

Johnny Depp: "No he golpeado a una mujer en mi vida"

Una madre no tuvo más remedio que lanzar a sus hijos por la ventana para escapar de un incendio en Indianápolis

Las bombas no cesan en la región del Donbás contra objetivos civiles

Ni Petrenko ni el cámara resultaron heridos. El médico logró llevar a la mujer a un hospital cercano , donde ahora se recupera actualmente. Durante dicho bombardeo murieron cinco personas y otras 18 resultaron heridas. El médico ha reconocido al diario británico 'The Sun' que actuó por "instinto".

"Mi madre no estaba feliz realmente. Todos vieron el vídeo y la llamaron cuando estaba en la iglesia. Al principio ella no lo entendía. Me dijo: '¡Estás loco! ¿No te importan mis nervios?'", ha continuado Petrenko.