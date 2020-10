Dos médicos que llevaban casados 40 años murieron por coronavirus con una semana de diferencia

Matías Salemme, hijo de la pareja, ha contado la historia de sus padres en Instagram y lleva días recibiendo mensajes que destilan apoyo y amor. "Vos no me conocés, pero tu papá fue mi jefe en el Hospital Pediátrico durante muchos años: lo apreciaba muchísimo", cuenta uno.

Cuando se enteró de que sus padres tenían coronavirus, Matías los asistía con lo que necesitaban. "Mi hermana está embarazada y mi hermano menor, como vivía con ellos, también se contagió. Fui el único de la familia que no se tuvo que aislar", recuerda en InfoBae .

En esos días, el joven de 37 años iba al supermercado, les llevaba víveres a sus padres y les daba charla desde la calle. Al día siguiente de que se internaran, cuenta emocionado, fue hasta el hospital y los pudo ver por la ventana . Después ya no pudo hacerlo nunca más.

Cuatro décadas de amor

"Más allá de lo que creas de la pandemia, de la cuarentena y de las restricciones, estés de acuerdo con el Gobierno o no, yo te puedo decir que el virus existe y si te toca es cruel. Podés perder al ser más amado en cuestión de días. A mí se me murieron mis viejos con una semana de diferencia. El certificado de defunción dice covid-19", relata Matías.

El adiós

A su papá le escribió: "Me quedo con tus abrazos, tus besos, tu amor interminable, tus palabras de aliento cada vez que las necesité, tu apoyo constante en cada cosa que emprendí (...) Me quedo con nuestra vida juntos que me hizo tan feliz y con la paz de haberte dicho todo lo que te amo mirándote a los ojos cada vez que pude sin guardarme nunca nada, como vos, tan sincero y cariñoso (...)".