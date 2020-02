Médicos contra el coronavirus: usan hasta pañales para no parar y más de 1.700 se han contagiado ya

El ejemplo de Li Wenliang

En este contexto, los médicos son la llave para intentar aplacar el virus , que se propaga inexorablemente sembrando el pánico . A destajo, los sanitarios echan a sus espaldas la enorme responsabilidad de preservar la supervivencia de los enfermos y evitar que el contagio se siga extendiendo todavía más. Fue de hecho uno de ellos el primero en advertir del terrible virus , pero el Gobierno, en un primer momento, no solo no hizo caso a su alarma sino que llegaron a acusarle de difundir bulos. Li Wenliang murió el pasado 6 de febrero, víctima del virus del que quiso alertar. Le contagió uno de aquellos pacientes del Hospital de Wuhan a los que con toda su dedicación se afanó en cuidar. Tras su fallecimiento, el Gobierno, –como ya hubo de hacer poco después de comprobar que efectivamente el coronavirus había irrumpido en el país con dramáticas consecuencias–, tuvo que expresar su disculpas y trasladar sus condolencias por una muerte que supuso todo un golpe psicológico para la ciudadanía , que se movilizó par a alabar su labor y la de sus compañeros de profesión. Las redes se inundaron de mensajes de despedida al tiempo en que se hacían sentir los gritos de denuncia por la falta de trasparencia del Gobierno. Pena, vergüenza, ira, tristeza… eran los sentimientos que se entremezclaron entre la población tras conocer la triste noticia.

Jornadas infinitas, pañales para poder orinar y más de 1.700 contagiados

“Cuando los médicos y las enfermeras están en la sala en la que tratan a los enfermos no pueden comer, beber o ir al baño”. “ Solo en caso de que deban orinar, llevan pañales que se pueden quitar una vez terminan su turno ”, explica Han Ding, subdirector del Hospital del Colegio Médico de la Unión de Pekín en Beijing, y uno de los sanitarios enviados a Wuhan como refuerzo, en declaraciones recogidas por el medio South China Morning Post .

La cuarentena más allá de los hospitales: ciudades fantasma

“Llevo casi dos semanas encerrado en casa. Solamente he salidos dos veces al supermercado a comprar comida. Cuando salgo y vuelvo debo firmar un papel y pasar un control de temperatura. En mi urbanización no dejan entrar a nadie que no viva aquí”, explicaba Kevin Vidaña, entrenador de fútbol del Guizhou Fengyun, en Guiyang, ciudad china ubicada tan solo a hora y media en avión de Wuhan.