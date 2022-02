Médicos y enfermeras protegen a bebés neonatos de UCI de las bombas bajo el sótano de un hospital en Ucrania

El horror de la guerra de Ucrania se ceba con los más débiles. Médicos y enfermeras se ven obligados a improvisar un búnker en el sótano de su hospital para proteger a una docena de recién nacidos de las bombas que el ejército ruso arroja sobre las ciudades. Algunos bebés incluso necesitan respiración asistida. No tienen alternativa: la lluvia de misiles sobre sus cabezas es incesante y salir de ahí no es una opción. Más bien una suerte, pues muchos no tienen un refugio donde aguardarse.