Megan Fox anuncia que se casa con Machine Gun Kelly: "Dije sí y luego bebimos la sangre del otro"

Unas imágenes que duran apenas 25 segundos, pero en las que se puede apreciar el amor que hay entre ambos y la emoción que vivieron, sobre todo al regresar a un lugar tan especial. " En julio de 2020 nos sentamos bajo este árbol baniano. Pedimos magia. No éramos conscientes del dolor al que nos enfrentaríamos juntos en un periodo de tiempo tan corto y frenético. Inconscientes del trabajo y los sacrificios que la relación requeriría de nosotros, pero nos embriagados por el amor. Y del karma ", escribe la actriz.

Un año y medio después "habiendo atravesado el infierno juntos y habiendo reído más de lo que jamás imaginé", sucedió, "me pidió que me casara con él". Por supuesto, no había lugar para la negativa: "Y como en todas las vidas anteriores a ésta, y como en todas las vidas que le seguirán, dije que sí", afirma la actriz antes de terminar su dedicatoria con una peculiar confesión: "Y luego bebimos la sangre del otro".