Las presuntas ambiciones políticas de la duquesa de Sussex han provocado una ola de reacciones, principalmente negativas , en las redes sociales, donde varios usuarios argumentaron que Markle no tiene las cualidades necesarias para triunfar en la política estadounidense. "Ser político requiere tener una piel muy dura. Ella se desmorona y llora por una simple burla de los tabloides", escribe un usuario. "EEUU consideraría seriamente no elegirla", subraya otro.

Otros afirmaan que las posibilidades de alcanzar la presidencia de Markle eran escasas. "Tantas posibilidades como ver a Elvis en la Luna", señala un tuitero. "¡Es lo más hilarante que he leído hoy!", dice otro internauta, mientras que otra sostiene que Markle no tiene "suficiente dinero, suficiente cerebro ni suficientes seguidores" para conseguir su propósito.

No obstante, otra fuente cercana a Markle afirmó a 'Vanity Fair' que la duquesa en realidad no tiene intenciones de forjarse una carrera política. "Si bien no se puede negar que está interesada y comprometida con la política como tema, no tiene la ambición de empezar una carrera en política", dijo.