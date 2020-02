Una menor da una paliza a otra en un colegio y el director se ríe: "no puedo controlar a 400 muchachos"

No pueden expulsar a la agresora

La joven que atacó a Lucero la pilló desprevenida y le dio una brutal paliza ante la pasividad, y las cámaras, de compañeros, quienes la animaban a no parar y docentes. Según medios locales, entre los testigos había un maestro que no hizo nada y esperó a que otra alumna las separase.

Por otra parte, también se ha cuestionado duramente la actuación del director del centro, quien no solo minimizó lo ocurrido, si no que también se rió de ello. "No puedo controlar a 400 muchachos", respondió cuando se le pidió que castigara a la agresora.