Una menor narra la tortura que sufrió: secuestrada y violada, la obligaron a vivir con el cadáver de su bebé

Pero el martirio de Yanelith fue a más cuando nació su hija en el mes de noviembre del año pasado. Su pareja la obligó a dar a luz en la habitación donde la mantenía secuestrada y fueron los padres de él quienes la atendieron en el parto. "Me dijeron que era una niña y me puse feliz cuando vi su carita y la escuché llorar. Luego creo que me desmayé porque no recuerdo nada”, cuenta la menor, según recoge 'El Comercio'.