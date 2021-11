Una menor es violada por 17 hombres durante cuatro días después de ser drogada por un taxista en Kazajistán

La chica, de 17 años, se dirigía a su casa en taxi después de haber acudido a comprar un vestido de graduación, pero de camino a su casa el taxista la drogó y así comenzaron cuatro jornadas de terribles sufrimientos.



El taxista tomó un camino diferente que no conocía la chica y esta se asustó y comenzó a llorar, por lo que el taxista la ofreció agua que tenía alguna sustancia sedante.



Tras ser drogada la menor aseguró haber sido violada y golpeada repetidamente por numerosos hombres cerca de un río, para luego ser conducida a una habitación en la que la mantuvieron encerrada, según recoge The Sun.



La menor relata aquellos horribles momentos en forma de denuncia ya que cinco meses después de sufrir toda clase de abusos la policía del país aún no ha detenido a nadie.



Al cuarto día le devolvieron la ropa y la echaron a la calle, pero la madre de la niña y la niña se dirigieron a comisaría a denunciar la violación y secuestro. La menor pudo identificar a 17 hombres de la localidad, pero ninguno de ellos ha sido detenido, únicamente se les ha pedido que no salgan de la ciudad.