"Lamento mucho no haber podido protegerte", el conmovedor mensaje del amigo de la joven asesinada en Inglaterra

Su mejor amigo, desconsolado, también le dedicó unas bonitas palabras a su amiga a través de Facebook y explicó el difícil momento que estaba atravesando. "No puedo aceptar el hecho de que me hayan quitado a mi mejor amiga. Era deslumbrante, tenía un corazón de oro puro. Hablaré contigo todas las noches y te contaré acerca de mi día y te pediré consejo. Lamento mucho no haber podido protegerte, lo siento mucho. Eras la única mejor amiga que he tenido y nadie podría compararse contigo. Solo el otro día te estaba diciendo cuánto significabas para mí y no puedo creer que esto haya sucedido" escribía.