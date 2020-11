El principal mercado mayorista de China prohíbe la venta de congelados por los casos de coronavirus

Las medidas no afectarán al comercio de cerdo fresco en el mercado , donde se han practicado igualmente pruebas de coronavirus en todos los depósitos e instalaciones de almacenamiento en frío de frutas y vegetales.

Xinfadi ya tuvo que cerrar por un rebrote en junio

Registro antes de entrar y toma de temperatura

Trazas de coronavirus en empaquetados refrigerados

El CSIC asegura que la cocción inactiva el virus

"Si nos llega un alimento contaminado, la congelación es la manera de preservar el virus", explica Sánchez quien ha incidido en la importancia de prevenir la contaminación y cocinar bien los alimentos . "Esto es común a todos lo patógenos de transmisión alimentaria, pero el SARS-CoV-2 no se considera de transmisión alimentaria".

La investigadora del Instituto de Agroquímica y Tecnología de los Alimentos ha observado que se han detectado muchos brotes entre el personal de empresas cárnicas , y precisa que cuando no llevan los equipos de protección individual adecuados o no siguen unas buenas prácticas higiénicas pueden estar contaminando, a través de secreciones respiratorias o aerosoles, tanto las superficies con las que tienen contacto los alimentos como los propios alimentos.

Lo que se han detectado, ha precisado la investigadora, son trazas del material genético del virus, por lo que no se puede determinar si son infecciosas o no. "El SARS-CoV-2 y su material genético se mantiene estable durante periodos largos a temperaturas de congelación", ha señalado, y ha aclarado que no hay unos productos (marisco, pescado o carne) más propensos que otros.