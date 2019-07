Angela Merkel vuelve a recibir sentada a otra líder tras los episodios de temblores

Episodios de temblores

El primer episodio de temblores que vivió Angela Merkel tuvo lugar el pasado 18 de junio, durante la recepción al presidente de Ucrania, Vladímir Zalenski. Entonces, la canciller cortó de raíz las preguntas sobre su salud al afirmar que tan solo estaba deshidratada. “Estoy bien, me he bebido al menos tres vasos de agua, que parece que me faltaba, ahora me siento de nuevo bien”, afirmaba.