La meteoróloga Kelly Plasker muere dos años después que su hijo y de la misma manera

No menos trágica ha sido la última publicación en Facebook de Kelly Plasker, donde revelaba que cuando iba al colegio fue seducida y abusada por un profesor, el director de la banda de música de la escuela. "Se suponía que era alguien que me cuidaba, pero me miró de formas en que los hombres no deberían mirar a los niños", explicaba en una publicación hecha pocas horas antes de morir.