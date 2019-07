La emotiva despedida de Michelle Obama a Cameron Boyce: "Tenía un corazón increíble"

“Tuve la suerte de compartir algunos momentos con Cameron Boyce –en el set, en la Casa Blanca y en un proyecto de servicio-, tiempo suficiente para reconocer que no solo tenía un talento increíble, sino también un corazón increíble. Envío mucho amor y abrazos a su familia, amigos y sus muchos, muchos fans”, ha escrito Obama en su perfil de Instagram.

De esta manera, la ex primera dama de Estados Unidos también se ha despedido públicamente del protagonista de Jessie y Descendientes. La publicación de la Michelle Obama no ha tardado en hacerse viral y ha superado el millón de me gusta en menos de 10 horas.