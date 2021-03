Miley Cyrus escribe una emotiva carta a su personaje Hannah Montana: "Estoy en deuda contigo"

Fue el pasado miércoles cuando la célebre cantante publicó en su cuenta de Instagram el texto que ha revolucionado a su fandom haciendo saltar alguna que otra lágrima a los más nostálgicos. En la carta, que aparece escrita sobre un fondo con los colores de la serie estrenada en Disney Channel en el año 2006, la cantante ha expresado su gratitud no sólo hacia el personaje de Hannah si no hacia todos los que creyeron en ella.

"Hola Hannah. Ha pasado un tiempo", comienza la misiva que ha emocionado a sus fans. "Quince años para ser exactos. Desde la primera vez que deslicé ese flequillo rubio sobre mi frente en el mejor intento de ocultar mi identidad. Luego me metí en una bata de rizo rosa con las siglas 'HM' deslumbrantes sobre el corazón. No sabía entonces... que ahí es donde vivirías para siempre. No sólo en el mío, sino en el de millones de personas de todo el mundo. Aunque se te considera un 'alter ego', en realidad, hubo un momento en mi vida en el que tenías más de mi identidad en tu guante que yo en mis propias manos."