Maduro ordena "revisar a fondo" las relaciones con España y González Laya pide un trato respetuoso

" Go home (váyase a casa) canciller de España , basta de humillaciones contra Venezuela, ya basta de hipocresía, de abuso, ya basta de posiciones de doble rasero, favoreciendo a los paramilitares colombianos , al Gobierno de Colombia, a los asesinatos y masacres ", agregó el mandatario en comentarios recogidos por la página web del Ministerio de Exteriores venezolano.

El Jefe de Estado se preguntó por qué la representante del Gobierno español "no habla de las masacres de miles de líderes sociales, de defensores de derechos humanos en Colombia". " Por qué va directo a Cúcuta a hablar contra Venezuela, váyase usted para el Mediterráneo ", espetó Maduro.

González Laya: "Lo único que pido es el mismo respeto que ofrezco, ni más ni menos"

" Yo no tengo absolutamente ninguna interpretación que hacer sobre sus declaraciones . Yo lo único que pido es el mismo respeto que ofrezco, ni más ni menos ", dijo la ministra a los medios españoles en Bogotá , tras regresar de Cúcuta.

Maduro , que el pasado miércoles ordenó la expulsión de la embajadora de la Unión Europea en Caracas, la portuguesa Isabel Brilhante , reaccionó con la advertencia a la visita de la ministra. No obstante, González Laya quitó hierro a esos comentarios y defendió su visita a Cúcuta como algo normal dentro de su viaje a Colombia para ver programas de cooperación para los migrantes financiados por España.

"Yo he visitado Colombia, he visitado una serie de proyectos financiados por la cooperación española y lo he hecho dentro del respeto a este país y a todos sus vecinos y el mismo respeto que yo predico es el mismo respeto que yo exijo ni más ni menos", subrayó.