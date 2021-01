La extraña desaparición del millonario fundador de Alibaba

Hace meses que no se sabe nada de Jack Ma, el hombre más rico de China, propietario del imperio Alibaba , ni dentro ni fuera del país. Jack Ma era un hombre muy mediático y muy activo en redes sociales. Pero desde el pasado mes de octubre no hay rastro de él. Justo desde que comenzaron los problemas entre su emporio económico y el gobierno chino , que impidió el pasado noviembre la salida a bolsa de Ant Group, la empresa de servicios financieros del grupo. Las especulaciones sobre su caída en desgracias y su situación legal no paran de crecer. Jack Ma es el hombre más rico del gigante asiático , con una fortuna personal que ronda los 65.600 millones de dólares y dentro del grupo Alibaba se encuentra el gigante de las compras online, Aliexpress. Ma creó una primera página web en su apartamento allá por el año 1995 y ahora su empresa es la novena del mundo en capitalización bursátil. Es uno de los personajes más conocidos de su país y siempre ha tenido una gran presencia en los medios y en las redes sociales, hasta el pasado mes de octubre, cuando se le pierde la pista.

Problemas con el Gobierno Chino

A principios del mes de noviembre, el Gobierno Chino suspende la salida a bolsa de Ant Group solo 48 horas antes de que se produzca . Se estima que esta operación estaba destinada a convertirse en la mayor salida a bolsa de la historia, lo que hubiera supuesto que la compañía adelantara a los principales bancos del país. Pero los problemas para Alibaba no terminaron aquí. El pasado mes de diciembre, la Administración Estatal para la Regulación del Mercado anunció que abría una investigación al grupo por supuestas prácticas monopolísticas . La caída del grupo en cuanto a cotización bursátil no deja de desplomarse desde finales de año.

No se conoce su paradero

Los rumores sobre un posible conflicto con el gobierno chino, que no vería con buenos ojos que Jack Ma y su compañía acumularan más poder del que ya tienen, no dejan de crecer. Y estos rumores se han incrementado con la no aparición de Jack Ma en un programa de televisión que él mismo había fundado y en el que se esperaba su participación. Fuentes del grupo Alibaba han declarado que no pudo acudir al programa por problemas de agenda, pero nadie se cree esta excusa en el gigante asiático.