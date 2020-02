Una modelo de 25 años se queda ciega tras tatuarse los ojos

El diagnóstico de los médicos afirma que no hay esperanza de reparar la vista de Sadowska, y dijeron que pronto estará completamente ciega. La modelo se ha sometido a tres procedimientos médicos, pero han descubierto que la tinta ha penetrado en el tejido ocular. Sentencian que no hay esperanza de recuperar la visión y que poco a poco acabará completamente ciega. "No me encerraré en el sótano de casa a deprimirme. Siento mucha tristeza, pero vivo", ha declarado Aleksandra.