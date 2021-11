La modelo Brooklyn Khoury se opera para recuperar el labio que perdió al ser atacada por un perro

La modelo, que nunca ha ocultado como quedó su rostro tras el ataque del Pit Bull, ha contado en redes sociales que estaba emocionada al poder recuperar su vida normal . "Ha pasado un año desde que el pitbull me atacó y me arrancó el labio superior y partes de la nariz. Finalmente encontré un cirujano. Va a ser un largo camino hacia la recuperación", dijo.

“Este ataque me enseñó a amarme de verdad por dentro y por fuera, sin importar lo que la gente tenga que decir”, ha escrito la patinadora en Instagram. "Me enseñó que la sociedad establece altos estándares de belleza, pero la realidad es que todos son hermosos a su manera. Me enseñó a ser paciente con la forma en que la gente reacciona a mi historia".

"Me enseñó a amar, incluso cuando no lo sentía por los demás" y "me mostró lo preciosa que es la vida. Nunca la daré por sentada. Gracias a todos por su continuo apoyo en este viaje y no se olviden de abrazar a alguien que ama hoy", ha escrito Brooklynn Khoury.