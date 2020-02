Una modelo se queda ciega tras tatuarse el blanco de los ojos de negro

No contenta con ello, Sadowska decidió acudir a una clínica donde tras una evaluación exhaustiva confirmaron el daño irreparable que tenía en ambos globos oculares , en los cuales en el derecho había perdido la totalidad de la vista, mientras que en el izquierdo le ocurriría lo mismo en cuestión de semanas.

Denunciado por negligencia

La joven ya ha tomado cartas en el asunto, ha denunciado la evidente negligencia cometida por Piotr A, pues los abogados de la modelo han encontrado evidencias de que el tatuador no sabía cómo realizar este procedimiento tan delicado y a pesar de ello, decidió llevarlo a cabo utilizando tinta que no puede entrar en contacto con los ojos y que es exclusiva para tatuajes en la piel.

Tras someterse a tres intervenciones médicas para intentar revertir la situación ha sido inútil ya que la tinta ha penetrado el tejido ocular. Pese a ello, Sadowska se muestra optimista asegurando a la publicación británica que: “Desafortunadamente los médicos no han sido optimistas pues el daño es demasiado profundo pero no me encerraré a deprimirme. Estoy triste, pero viva”.