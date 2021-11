Muere Art LaFleur, actor conocido por ‘Campo de sueños’ o 'El increíble Hulk', a los 78 años

En este mismo comunicado, Shelley LaFleur, viuda del actor, ha querido recordar los 43 años que compartió junto a él . "Tuve mucha suerte de haber tenido una relación de 43 años con un hombre que me quería y a quien yo adoraba. El arte era más grande que la vida y significaba el mundo para nosotros", escribía la mujer en sus redes sociales.

Además, su viuda ha querido destacar los trabajos más importantes y recordados que realizó Art LaFleur a lo largo de su carrera: “Hizo reír a mucha gente como Babe Ruth en ‘ The Sandlot ’, el Hada de los Dientes en ‘Santa Claus 2 y 3 ’, y Chick Gandil en ’ Campo de sueños ’, por nombrar solo algunos de los títulos”.

Además de estos trabajos que ha recordado su propia mujer, el actor estadounidense también participó en ficciones como ‘Cold Case’, ‘The Mentalist’ y ‘Malcolm in the Middle’, entre otras.