Muere una adolescente mientras dormía tras explotarle el teléfono móvil que estaba cargando

Sus familiares alertaron de lo sucedido pero cuando llegaron los servicios sanitarios no pudieron hacer nada por salvarle la vida. La marca del teléfono todavía no ha sido revelada pero el suceso se une a una lista casi innumerable de similares.

Su fallecimiento, descrito como un "trágico accidente" ha conmocionado a sus seres queridos. Su mejor amigo escribía recientemente en sus redes sociales: "Todavía no puedo creerlo, eras la mejor, hemos estado juntos desde la infancia, es muy difícil para mí sin ti. Te extraño tanto. Me has dejado para siempre".