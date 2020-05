Muere un asceta indio que afirmaba llevar 8 décadas sin comer ni beber

Prahlad Jani, un yogui indio conocido por afirmar que vivía sin comer ni beber desde hacía 80 años, falleció este martes en su aldea natal de Charada, en el estado de Gujarat, a la edad de 91 años, informa 'The Times of India'. Su asistente, Dharmendra Panchal, comentó al diario que se desconoce la causa de su deceso, añadiendo que Jani se sentía mal desde abril.