Muere el actor Charles Grodin, protagonista de las películas de 'Beethoven', a los 86 años

El actor Charles Grodin, que protagonizó películas como 'Midnight Run', 'The Heartbreak Kid' y las primeras entregas de la saga sobre el perro 'Beethoven', ha fallecido a los 86 años de edad.

El intérprete no solo ha trabajado en la gran pantalla, sino que también ha abarcado los espectáculos en teatros de Broadway como 'Same Time, Next Year', además de colaborar en programas de radio y televisión y de escribir.