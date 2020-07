Muere el conductor de autobús al que unos jóvenes dieron una paliza por no dejarles subir sin mascarilla

Francia permanece conmocionada tras constatarse la muerte de Philippe Monguillot, el conductor de autobús de 58 años que, intentando que se mantuviese el cumplimiento de las normas sanitarias frente al coronavirus y buscando la protección de todos los viajeros, se negó a que subieran a su vehículo un grupo de jóvenes que no llevaban la mascarilla y además no tenían billete.