Muere por coronavirus una pareja que se negó a ponerse la vacuna: se arrepintieron momentos antes de fallecer

Mike Mitchem cuenta, según publica el diario ‘ Daily Mail’ , que su hermano Kevin, sin patologías previas, comenzó a tener síntomas en el mes de septiembre y, tras acudir a un centro de salud de urgencia en Stafford, le mandaron a su casa con un tratamiento para el resfriado. Días después, su estado de salud no mejoró y volvió al centro, donde le dijeron que era positivo en coronavirus. No estaba vacunado.

Días después, la mujer de Mike, Misty Mitchem, que tenía diabetes, comenzó a encontrarse mal e ingresó en el Hospital Mary Washington en Fredericksburg, donde fue tratada por coronavirus. Su estado de salud empeoró rápidamente: a los pocos días no podía ya respirar por sí misma y la tuvieron que conectar a un ventilador.

Según recuerda el padre de Kevin Mitchem, su hijo le llamó y le confesó que estaba muerto de miedo. También llamó a su madre, a quien dijo que desearía haberse puesto la vacuna. “Es pasado. No puedes hacer nada al respecto”, le dijo en ese momento. “No me voy a vacunar. No la necesito”, había dicho su hijo antes de contraer el virus.