Muere por coronavirus el actor Vachik Mangassarian, protagonista de 'Marvel's Agents of SHIELD'

Vachik Mangassarian, el actor de la serie 'Marvel's Agents of SHIELD', ha fallecido a los 78 años de edad por complicaciones derivadas del coronavirus.

El actor fue conocido por su papel de Qasim Zaghlul en el Universo Cinematográfico de Marvel . Además, también tuvo otros papeles muy reconocidos en 'NCIS: Los Ángeles' o en 'Curb Your Enthusiasm'.

Mangassarian consiguió su primer papel en Hollywood a los 35 años, cuando participó en la película 'The South's Shark' en el año 1978. Uno de sus papeles más reconocido fue el de padre en la película estadounidense 'The Stoning of Soraya M', en el 2008, protagonizada por Jim Caviezel.