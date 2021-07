Muere por covid un padre de cinco hijos: escribió a su prometida "debí haberme puesto esa maldita vacuna"

"Solo tiene 39 años. Nuestros bebés ahora no tienen padre. No se puede decir que soy joven y no me afectará, porque sí lo hará", señaló DuPreez en declaraciones a Fox 5, según informa The Sun. Poco más de dos semanas antes del fatal desenlace, la pareja estaba de vacaciones en San Diego, California, con sus cinco hijos, de 17, 10, 7, 6 y 17 meses, cuando de repente el hombre enfermó.