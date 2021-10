Muere a los 101 años Eddie Jaku, el hombre más feliz de la Tierra, superviviente de Auschwitz y Buchenwald

'La vida está en tus manos. La felicidad no cae del cielo. ¿Tu quieres ser feliz? Puedes ser feliz. 'Cuando me pusieron este número en el brazo, fui condenado a una muerte lenta. Y no morí y estoy agradecido. Cuando el Sr. Jaku tenía solo 13 años, Adolf Hitler llegó al poder y fue expulsado de la escuela secundaria porque era judío.