Muere una mujer embarazada de 27 años tras contagiarse por covid y no estar vacunada

Crystal Hernández y su marido se contagiaron por covid-19 el primer día del 2022 cuando ella tenía 24 semanas de embarazo. La mujer estaba esperando a su sexto hijo. La pareja había decidido no vacunarse por sus "creencias"

.

"Mi esposa y yo hablamos de eso, estaba embarazada y tenía algunas preocupaciones. Todo sucedió muy rápido y nos estaban presionando, ella no quería y no quise ir en contra de sus deseos", explicó su marido ante los medios, mientras se lamentaba de lo ocurrido.



El hombre logró recuperarse, pero Crystal, en avanzado estado de gestación tuvo que ser hospitalizada cuando su estado empeoró y fue diagnosticada con neumonía. A la mujer tuvo que practicársele una cesárea de emergencia y su bebé, llamado Koda nació prematuro, con 25 semanas de gestación.