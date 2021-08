Muere a los 18 años el hijo del exfutbolista Michael Ballack en un accidente de quad

Conmoción en el mundo del fútbol europeo al conocerse el fallecimiento del hijo del exjugador alemán Michael Ballack . El joven, de solo 18 años , habría perdido la vida la madrugada de este jueves en un accidente de quad en la localidad portuguesa de Troia, cerca de Lisboa, donde pasaba las vacaciones. Aunque no se brindaron detalles del hecho, se informó de que los bomberos locales tuvieron que asistir y retirar el cadáver.

Emilio, nacido en 2002 era el segundo de los tres hijos de Michael Ballack, después del primogénito, Louis, y tres años mayor que Jordi, el menor. El joven fue víctima de un brutal choque en un quad en un terreno cercano a la casa que compró su padre y las autoridades no pudieron hacer nada por salvar su vida. Según cuenta el medio portugués, el cuerpo del joven fue transportado a los servicios de Medicina Legal del Hospital do Litoral Alentejano (HLA), en Santiago do Cacém.