Muere el exguitarrista de Red Hot Chili Peppers, Jack Sherman, a los 64 años de edad

Sherman remplazó al guitarrista Hillel Slovak durante la grabación del primer álbum de la banda , 'The Red Hot Chili Peppers', en el año 1984. Tras participar en el disco y en la gira de promoción, las continuas disputas entre los integrantes hicieron que el guitarrista fuera despedido del grupo.

Tras su paso por RHCP colaboró con numerosos artistas internacionales como Bob Dylan, Barry Goldberg, George Clinton o Charlie Sexton. En su última etapa estaba en una banda llamada 'In From the Cold'.