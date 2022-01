Muere Koady Chaisson, integrante de la banda 'The East Pointers', a los 37 años

Koady Chaisson, el músico integrante de la banda 'The East Pointers', ha fallecido a los 37 años. El joven tocaba el banjo y la guitarra tenor en el grupo formado que también incluía al vocalista Tim Chaisson y al guitarrista y teclista Jake Charron.

Desde la gerencia de la banda han confirmado el fallecimiento del artista este viernes por la mañana, pero no se han revelado más datos sobre su muerte, según recoge la CBC .

El grupo del artista, 'The East Pointers', se formó en el año 2014. En 2016 ganaron su primer premio, el premio Canadian Folk Music Award, y un año después ganaron el premio Juno por su primer álbum, 'Secret Victory'.

Más recientemente, en 2020 el grupo ganó el premio 'East Coast Music Award' al compositor del año. Durante la pandemia los artistas no dejaron de crear música, y lanzaron 'Yours to Break' y su single 'Wintergreen'.