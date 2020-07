Muere el rapero Malik Abdul Basit, miembro fundador de The Roots, a los 47 años

Malik B. fue rapero de 'The Roots' durante su etapa de los noventa, llegando a grabar los discos 'Organix' (93), 'Do You Want More?!!!??!' (95), 'Illadelph Halflife' (96) y el exitoso 'Things Fall Apart' (99). Empezó a grabar el siguiente álbum, 'Phrenology', pero se le despidió del grupo durante el proceso. Continuó colaborando con la banda en discos como 'Game Theory' (06) y 'Rising Down' (08), aunque como artista invitado. Su último trabajo destacado fue hace cinco años, en un disco conjunto junto a Mr. Green.