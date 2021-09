Tremendo drama familiar relacionado con el coronavirus en Estados Unidos. Una madre sanitaria embarazada decidió no vacunarse , contrajo la enfermedad y, tras inducirle el parto de su quinto hijo, falleció. El padre, tampoco se vacunó, y también ha muerto. El matrimonio, de California, EEUU, deja huérfanos a cinco niños , todos menores de siete años.

Pero ahora el fallecimiento también del padre ha dejado al cargo de los abuelos a los cinco hermanos, menores todos de siete años. En uno de sus últimos mensajes, Davy se arrepintió de no haberse vacunado. "Me escribió. 'A todos los que no estéis vacunados, os recomiendoque lo hagáis", señala otra familiar de la fallecida. Una campaña online ha recaudado para los cinco huérfanos más de 200.000 euros.